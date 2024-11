Gaeta.it - Chiusura della linea Fl6 roma-napoli fino al 24 novembre: impatti e soluzioni per i viaggiatori

Facebook WhatsAppTwitter Ladi un trattoFl6 che collegaavrà un impatto notevole sul traffico ferroviario e sulla mobilità nella regione del Lazio. In particolare, per consentire interventi di manutenzione ordinaria, dal 19 ottobre al 24i treni non transiteranno tra le fermate di Colleferro e Frosinone. Durante questo periodo, idovranno fare affidamento su bus navetta predisposti per garantire la continuità del servizio.Dettagli sullae sul servizio sostitutivoIl trattoFl6 interessato dall’interruzione è cruciale per la connessione tra, servendo anche aree limitrofe. I lavori di manutenzione, programmati per migliorare l’infrastruttura ferroviaria, comporteranno anche l’attivazione di bus navetta che garantiranno il trasporto tra le stazioni di Colleferro e Frosinone.