Ilfattoquotidiano.it - Caso Paul Watson e orsi uccisi per sbaglio: ci sarà mai giustizia per gli animali e chi li difende?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Nadia D’AgaroAll’inizio di ottobre ho scritto ain prigione a Nuuk, in Groenlandia, sperando in una decisione dei giudici il 23 ottobre: il mio pacchetto gli sarebbe arrivato da uomo libero. Invece all’udienza del 23 ottobre i giudici hanno di nuovo rimandato la decisione, al 2 dicembre.Dopo tre mesi (è stato arrestato il 21 luglio) i giudici ancora non si esprimono: le prove a suo favore non vengono visionate; la richiesta di estradizione avanzata dal Giappone è ancora valida, eè – nella mia opinione – un ostaggio politico. Non èad essere un criminale, è il Giappone criminale: cacciava le balene con la scusa della ricerca, perfino nei santuari. Ma il Giappone ha varato la gigantesca baleniera Kangei Maru e non vuole attivisti disturbatori.In Francia, la fama diè notevole, e la mobilitazione è grande.