Sport.quotidiano.net - ’Cardinelli’, tutto pronto. Domenica a Pontelagoscuro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Attesa aper uno degli appuntamenti podistici più amati dai ferraresi. Si tratta della 45sima edizione del ‘Memorial Cardinelli’, manifestazione che si articolerà nell’arco di due giornate, sabato 23 e24 novembre. Appuntamenti organizzati da Uisp Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna. Nella prima giornata, si terrà un convegno. Inoltre, nel pomeriggio una partita ‘il calcio in amicizia’ in collaborazione con Fisdir e la seconda tappa del trofeo giovanile ‘Farina del mio sacco’.24 novembre sarà la volta della mezza maratona e camminata non competitiva. I dettagli sono stati illustrati ieri nella sede municipale, presenti l’assessore allo sport del Comune di Ferrara Francesco Carità, la presidente Uisp Eleonora Banzi e il vicepresidente Uisp Andrea De Vivo.