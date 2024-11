Dailymilan.it - Calciomercato Milan, tentativo per Jacopo Fazzini? La proposta di Geoffrey Moncada

Ilinizia a lavorare in vista della prossima sessione estiva dipensa a. La possibile trattativaIlnon si accontenta di porre la propria attenzione solamente su questa stagione, nonostante siamo solo a novembre la società rossonera ha già iniziato a pensare all’anno prossimo.La dirigenza della squadra sette volte campione d’Europa ha già iniziato a mettere nel mirino diversi giocatori per la prossima sessione estiva dicon l’obiettivo di rinforzare la rosa.Uno dei nomi valutato con attenzione dain vista del nuovo anno calcistico è quello disfrutta i buoni rapporti con l’Empoli per acquistare? L’indiscrezione View this post on InstagramA post shared by(@per? LadiLEGGI ANCHE, arriva Jordan Zemura come vice Theo Hernandez? L’indiscrezioneCentrocampista offensivo classe 2003 dell’Empoli protagonista di un avvio di stagione sottotono rispetto al potenziale mostrato nel recente passato.