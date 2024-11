Sport.quotidiano.net - Caja: ritorno, sorrisi e promessa solenne: "Fortitudo, ti porto in serie A o me ne vado"

"Se nonlainA da qui a un anno e mezzo me ne". Allenamento con la squadra al mattina, conferenza al pomeriggio, coach Attilioè carichissimo, deciso a dare tutto se stesso per riportare la Effe nel massimo campionato. "Il mio pensiero va a Cagnardi, mi ha scritto un messaggio e gli ho risposto con piacere – sottolinea–. Come diceva Boskov gli allenatori si dividono quelli esonerati e quelli che lo saranno, Devis è giovane avrà ancora occasioni per dimostrare il suo valore". Poi il tecnico biancoblù conferma come è nata la trattativa, partita con la chiamata del suo procuratore, Federico Paci, a un dirigente della Effe e poi da lì è iniziato tutto. "Con Tedeschi ci siamo visti a metà strada (a Fidenza, ndr) abbiamo parlato, ma ho detto subito sì, rifiutando la possibilità di allenare inA (Napoli, ndr) pur di tornare qui.