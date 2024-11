Gaeta.it - Blitz dei carabinieri: trovato arsenale e documentazione contraffatta a Casalnuovo

Facebook WhatsAppTwitter In un’operazione di controllo di routine, idihanno scoperto un vero e proprioall’interno dell’appartamento di un 55enne già agli arresti domiciliari per una misura cautelare. L’uomo, affetto da talassemia, usufruiva regolarmente di permessi medici per sottoporsi a trasfusioni di sangue. Tuttavia, ildella sera di ieri ha svelato un quadro inquietante che va ben oltre la sua condizione di salute.L’irruzione e il ritrovamento dell’armaNella serata di ieri, i militari hanno effettuato un controllo approfondito nell’abitazione del 55enne. Quello che inizialmente si pensava fosse un semplice monitoraggio si è trasformato in un’operazione sorprendente. Durante la perquisizione del salotto, ihanno fatto un colpo di scena significativo: nel bracciolo del divano è stata rinvenuta una pistola calibro 9 short, risultato essere rubata nel 2019.