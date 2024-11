Lanazione.it - Arezzo Fiere, la stagione dei grandi eventi. Apre il Forum Risk, poi concorsi ed expo

ilManagement, poi sono in arrivo una serie di appuntamenti per laautunno inverno di. "Osserveremo un ritmo altissimo, proponendo un calendario tra tradizione e innovazione" dice il presidente die Congressi, Ferrer Vannetti, che - dopo il successo dell’edizione autunnale di Passioni in Fiera e quella annuale di Agrietour - guiderà l’Ente Fieristico verso l’inizio della2025. "Dal 26 al 29 novembre si svolgerà– spiega Vannetti - il 19esimoManagement che rappresenta da sempre un momento importante della programmazione aretina". Organizzato da Gutenberg, promosso da Agenas col patrocinio della Conferenza delle Regioni, dell’Istituto superiore di sanità e della Regione, vuol scrivere la road map della sanità del futuro con ministri e assessori alla sanità italiani.