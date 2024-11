Amica.it - 3 cappotti da indossare con una gonna lunga (e uno da evitare)

Vestirsi con stile non dovrebbe mai essere una sfida, ma in inverno può diventarlo. Tra i capi più difficili troviamo sicuramente le gonne lunghe, sopra alle quali non si sa mai cosa. O meglio, la risposta è una sola, un cappotto, ma quale? Trovare l’abbinamento perfetto non è solo una questione di stile, ma sopratutto di proporzioni. Ma il giusto cappotto peresiste, ecco qual è. Essere chic e al caldo, senza commettere errori di silhouette. I design più azzeccati per valorizzare le gonne protagoniste dell’inverno 2024 2025 sono 3.Il cappotto lungoÈ il re degli abbinamenti con la. Questo modello, da scegliere al pari dellao al massimo qualche centimetro di più, dona un aspetto slanciato e sofisticato, soprattutto se abbinato a unafluida o a colonna.