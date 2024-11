Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2024 ore 12:30

DEL 19 NOVEMBREORE 12.20 ERICA TERENZIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA.PER IL TRASPORTO FERROVIARIORALLENTATA LA LINEA-ALBANO E– FRASCATI PER UN GUASTO ALLA LINEA A CIAMPINOIN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 35 MINUTI. CONTINUANO I CANTIERI A FIUMICINOSI TRATTA DI INTERVENTI DI POTATURA CHE ANDRANNO AVANTI FINO AL 29 NOVEMBRE, IN FASCIA ORARIA 07.00-17.00DISPOSTO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA VOLGA, VIA FORMOSO E VIA MENEGHINILA NOTIZIA IN DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATADA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral