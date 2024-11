Ilgiorno.it - Valfurva, sotto il ghiaccio riemerge la preistoria: le incisioni rupestri più alte d’Europa

Ilche arretra rivela scorci di vita preistorica. Ancora non si è spento il clamore per il ritrovamento in Val d’Ambria, Piateda, nel Parco delle Orobie Vllinesi, di un ecosistema fossilizzato di 280 milioni di anni fa e risalente all’ultimo periodo dell’era paleozoica che un’altra notizia riporta la Lombardia, anzi, la Vllina agli onori delle cronache. Questa volta per merito delledatabili alla Media età del Bronzo, tra 3.600 e 3.200 anni fa, “riemerse” ai piedi del ghiacciaio del Pizzo Tresero, a oltre 3.000 metri di altitudine. Il territorio comunale è quello di, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. Esattamente come nel caso dell’ecosistema fossilizzato della Val d’Ambria, per i petroglifi è stato fondamenale l’occhio attento di un escursionista, il comasco Tommaso Malinverno che nell’estate del 2017 ha visto e segnalato alla Soprintendenza la presenza di alcuni segni incisi su una roccia ai piedi del ghiacciaio del Pizzo Tresero.