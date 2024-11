Lanazione.it - Tutti uniti nella Fiorentina

Leggi su Lanazione.it

I fiorentini ci sono ancora. Nonostante il centro invaso dalla valanga di turisti giornalieri, il proliferare di negozietti di souvenir di bassa lega, a scapito degli artigiani delle antiche botteghe, dei locali storici simbolo della tradizione culturale e civile della città. Il quartiere, quale luogo della famiglia socialmente allargata ha smarrito i propri connotati, pagando un alto prezzo alla globalizzazione. Gli ambienti di sana aggregazione del passato, in primis la parrocchia e la scuola, non sono più quelli di una volta. L’immagine stessa della città è cambiata: non solo dal punto di vista urbanistico. Alla nostra generazione il mutamento appare particolarmente evidente, e non certo in positivo, al di là dell’impegno delle istituzioni. Si pensi alla sicurezza, per fare un solo esempio: violenza, droga, spaccate, furti, abusivismo sfrenato.