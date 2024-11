Romadailynews.it - Teatro del Lido. Il 24 novembre in scena “Soqquadro”, uno spettacolo per bambine e bambini firmato Teatro del Piccione

Attraverso movimenti e immagini, lo spettacolo celebra la gioia della scoperta infantile, incoraggiando grandi e piccini a vedere il mondo con occhi nuovi. Alba e Aldo, i protagonisti della storia, sono due anime semplici, due persone ordinate, la cui vita viene messa in soqquadro da un episodio apparentemente senza importanza: un imprevisto inciampo dentro una pozzanghera in un giorno di pioggia.