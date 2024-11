Ilrestodelcarlino.it - Sindaci delle Marche più ricchi, come aumentano gli stipendi: Silvetti Paperone

Ancona, 19 novembre 2024 – Compensi che lievitano ma nelle tasche di, vicee assessori. E' il momento di tirare le somme sulla legge di bilancio del 2022 e di fare i conti in tasca agli amministratori marchigiani. A partire dal 2022 infatti le indennità per gli amministratori locali stanno cambiando, con una crescita che è costata 100 milioni in più nel 2022, 151 milioni in più nel 2023, e 223 milioni in più a partire dal 2024. Gli importi,da nota del Ministero dell'Interno sulla base della legge del 2021, variano in base alle classi di appartenenza dei comuni. Le fasce, divise in base a ruolo e quantità di popolazione, attribuiscono agli amministratori dei comuni una percentuale che va da un minimo di 16%, per i comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ad un massimo del 100% per capoluoghi metropolitani con più di 100.