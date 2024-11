Calciomercato.it - SFS24, De Siervo: “L’Italia insegna calcio. Pirateria? Prezzi più bassi se tutti pagheranno”

Leggi su Calciomercato.it

L’AD della Lega Serie A Luigi Deha parlato dal palco del Social Football Summit a Roma, soffermandosi anche sulla Supercoppa in Arabia e il valore del nostro campionatoÈ partito questa mattina il Social Football Summit, ormai rassegna di riferimento nel panorama calcistico nazionale e internazionale giunto alla sua settima edizione, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. Protagonista della mattinata è stato in particolare l’AD della Lega Serie A Luigi De, che ha affrontato diversi temi di spicco nelitaliano.De(LaPresse) –mercato.itIn particolare, ha rivendicato il lavoro in questi anni della lega per recuperare terreno rispetto alla Premier League, ormai da anni preso come esempio: “La Premier League era dietro la Serie A negli anni passati, ma come sistema quando eravamo al vertice non abbiamo investito sull’estero e la creazione di una lega forte.