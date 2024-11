Gaeta.it - Seychelles: incrementano i visitatori europei che rappresentano il 73% del totale

Facebook WhatsAppTwitter Lesi stanno riprendendo rapidamente nel settore turistico. Dal primo gennaio al tre novembre 2024, l’arcipelago ha visto un afflusso di 294.071, con un incremento dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo trend positivo sembra riflettere un crescente interesse per questa meta turistica, specialmente da parte dei viaggiatori, che incassano il 73% degli arrivi totali, sottolineando l’attrattiva delle isole nel mercato europeo.A partire dalla metà di ottobre, gli arrivi hanno registrato un evidente miglioramento, dopo un periodo inizialmente lento nel secondo e terzo trimestre dell’anno. Questo aumento significativo ha messo in evidenza il fascino duraturo delle, che continuano a essere una meta ambita per molti turisti.