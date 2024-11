Tarantinitime.it - Sequestrati 215mila prodotti contraffatti e pericolosi per la salute

Tarantini Time QuotidianoNegli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito, presso alcune aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Grottaglie, San Giorgio Ionico, Ginosa, Sava e Manduria, mirati controlli a contrasto dell’illecita commercializzazione die potenzialmente dannosi per lapubblica.Gli interventi, eseguiti dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e del Gruppo di Taranto nonché della Compagnia di Manduria e della Tenenza di Castellaneta, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro oltre 215.000di vario genere, tra i quali capi di abbigliamento, luci a led per addobbi natalizi riportanti il falso contrassegno “Made in Italy”, nonché cancelleria e articoli per la casa privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”.