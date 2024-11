Gaeta.it - Sciopero nazionale del settore sanitario: medici e infermieri pronti alla mobilitazione

Facebook WhatsAppTwitter A poche ore dall’annunciatofissato per il 20 novembre, la tensione tra i sindacati delle professioni mediche e sanitarie e il governo è palpabile. L’oggetto del contendere è la legge di Bilancio 2025, che le organizzazioni di categoria hanno definito come inadeguata e distante dalle reali necessità del servizio. L’indignazione si manifesta attraverso varie tematiche, tra cui l’abuso delle precettazioni in vista della manifestazione, l’introduzione di migliaia diprovenienti dall’estero e le problematiche legate all’indennità di specificità. Le sigle sindacali Anaao, Cimo e Nursing Up hanno dichiarato lo, alimentando un clima di insoddisfazione diffusa.Le contestazioni sui precetti e l’assunzione distranieriUno degli aspetti più critici concerne l’abuso di precettazioni, denunciato in particolare dal sindacato Coina, all’indomani della decisione della Fondazione Gemelli di forzare la presenza di personale in settori non essenziali durante la manifestazione.