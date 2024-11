Salone dello studente Roma 2024 | come arrivare

Leggi su Funweek.it

IlNazionaletorna a: un futuro da costruire, 19-21 novembre. La Fiera disi trasforma nel punto di riferimento per migliaia di studenti in cerca del loro futuro. IlNazionaletorna con un’edizione ricca di novità e opportunità, dedicata all’orientamento post diploma.Tre giorni per orientarsiDall’19 al 21 novembre, dalle 9:00 alle 13:30, studenti delle scuole superiori potranno accedere gratuitamente a un ricco programma di incontri, workshop e convegni. Oltre 70 appuntamenti per esplorare le diverse opportunità formative, scoprire le ultime novità nel mondo del lavoro e acquisire competenze fondamentali per il futuro.Focus su innovazione, sostenibilità e futuro del lavoroQuest’anno, ilpone l’accento su temi crucialil’innovazione, la sostenibilità e le nuove professioni.