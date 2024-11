Sabaudia, il musicale del Giulio Cesare "vibra" tra le note della Banda dell’Arma

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 novembre 2024 – Giornata speciale il 18 novembre, per gli alunni dell’indirizzodell’Istituto Omnicomprensivo “” di, che hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica alla Legione Allievi Carabinieri di Roma. Accompagnati dalla dirigente scolastica Miriana Zannella e dai docenti Raffaele Esposito, Catia Rocci, Daniele Dian, Martina Mariti e Marco Modica, i ragazzi sono stati accolti dal Generale Marco Lorenzoni, dal Maestro direttore Massimo Martinelli e dal vice direttore Massimiliano Ciafrei, che hanno fatto loro da guide in una giornata ricca di emozioni.L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di, ha visto anche la partecipazione del sindaco Alberto Mosca e del vice sindaco Giovanni Secci, che hanno sottolineato l’importanza dell’evento.