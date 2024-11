Ilrestodelcarlino.it - Rissa in stazione: due feriti

Altrain zona: quattro uomini di origine africana, nella notte tra sabato e domenica, hanno iniziato a picchiarsi per controversie tra di loro; due persone sono uscite lievemente ferite dallo scontro. La scena ha allarmato non poco le persone che vivono in quella zona, tant’è che l’episodio è stato segnalato su un gruppo Facebook cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Reggio: erano circa le due di notte quando il diverbio tra i quattro, a quanto pare habitué della, si è acceso al punto di arrivare alle mani. Due di loro hanno subito lievi lesioni.