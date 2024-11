Gaeta.it - Red Carpet: Alessia Marcuzzi alla conduzione del nuovo game show su Prime Video

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha annunciato un’entusiasmante novità per il suo palinsesto: il“Red– Vip al tappeto”, un programma che promette divertimento e adrenalina, presentato da. Non solo conduttrice,giocherà anche un ruolo chiave come responsabile di un’agenzia di guardie del corpo, rendendo il suo impegno nel format ancora più intrigante. La comicità sarà portata in scena dcelebre Gialappa’s Band, composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, che arricchirà il programma con il loro irriverente commento. La produzione di questoè affidata a Blu Yazmine, sotto l’egida di Amazon MGM Studios, con un format che trae ispirazione da Nippon TV. La messa in onda è attesa per il 9 gennaio 2025.Il concept del: divertimento e sfide avvincenti“Red– Vip al tappeto” si distingue per il suo format originale e coinvolgente.