Rafael Nadal: "Ultima partita da professionista, se fossi Ferrer sceglierei un altro giocatore"

è stato sconfitto da Botic van De Zandschulp nel confronto che ha aperto Spagna-Olanda, quarto di finale della Coppa Davis. Il fuoriclasse iberico è crollato con il punteggio di 6-4, 6-4 sul cemento indoor di Malaga in quello che potrebbe essere stato il suo ultimo incontro da. Il 38enne saluterà l’agonismo al termine di questa competizione, i padroni di casa si giocheranno la qualificazione alle semifinali in doppio, dopo che Carlos Alcaraz ha regolato Griekspoor.ha espresso la propria amarezza al termine dell’incontro: “Sento che questa è stata la miadain singolare. Sapevo che poteva essere la miada tennista. I momenti precedenti sono stati emotivi e difficili da gestire in generale. Ho cercato di gestire le emozioni nel miglior modo possibile.