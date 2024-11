Ilgiorno.it - “Poca sicurezza in zona navigli”: dopo 8 anni chiude il Gud Vista Darsena

Milano, 19 novembre 2024 – Giù la serranda. Il Gud, uno dei locali più noti della movida in, cessa l’attività. Il motivo? Lain, come spiegato dal titolare Ugo Fava alla Repubblica. L’ultimo giorno di apertura è stato domenica 3 novembre. Snodo fondamentale della vicenda è stata la scadenza del contratto con la – ormai ex – gestione e la pubblicazione di un nuovo bando da parte del Comune di Milano. Una “gara” andata deserta. Non solo chi ha retto il timone dal 2016, ma anche tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati hanno deciso di lasciare perdere. A quanto pare in undici – singoli individui o rappresentanti di gruppi – avrebbero effettuato sopralluoghi, facendo successivamente cadere ogni possibile interesse. Il titolare ha raccontato di controlli e presidi delle forze dell’ordine via via praticamente “spariti”, dettaglio che ha portato a un aumento degli episodi di microcriminalità.