Movieplayer.it - Perché Uno Rosso non è un flop anche se, al debutto, ha incassato meno di Joker 2

Leggi su Movieplayer.it

La commedia action di Natale con The Rock ha resodi: Folie à Deux nel primo week-end in sala, ma ci sono stati decisamentedrammi. Il box-office americano e non dell'ultimo fine settimana ha avuto come protagoniste Warner Bros e Amazon MGM con Unoe la Paramount con Il gladiatore 2. Protagoniste che, però, sono state molto attente a non pestarsi i calli vicendevolmente. La Warner, che ha in capo la distribuzione internazionale della commedia action di Natale diretta da Jake Kasdan con Dwayne Johnson e Chris Evans nel cast, ha saggiamente deciso di portare il lungometraggio nei cinema al di fuori degli Stati Uniti con una decina di giorni d'anticipo rispetto alla release del kolossal di Ridley Scott in maniera tale da evitare .