Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno del Capricorno | 19 novembre 2024

Leggi su Tpi.it

di(19): leper ildel– Siete deldele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 19, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:L’delper il 19suggerisce una giornata di grande introspezione e di determinazione. Potreste sentirvi particolarmente motivati a perseguire i vostri obiettivi personali e professionali, ma attenzione a non diventare troppo rigidi nelle vostre scelte. La vostra voglia di stabilità potrebbe entrare in contrasto con la necessità di essere più flessibili nelle situazioni in cui è richiesto compromesso?.