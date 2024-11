Liberoquotidiano.it - "Orgia, droga e sesso con una minorenne". Scandalo-Gaetz, subito una bomba (a orologeria) su Trump

unosessuale "a" sulle nomine di Donald. Due donne hanno detto alla commissione Etica della Camera dei rappresentanti che l'ex deputato repubblicano Matt, scelto pochi giorni fa dal neo-presidente degli Stati Uniti per il ruolo di procuratore generale, le avrebbe pagate in cambio di prestazioni sessuali. Il loro avvocato, Joel Leppard, ha parlato al Washington Post, affermando che una delle due avrebbe anche testimoniato di avere vistoavere un rapporto con una 17enne durante una festa. Il legale ha precisato che all'epoca dei fatti, nel 2017,non sarebbe stato a conoscenza dell'età della ragazza, che gli sarebbe stata detta in un secondo momento. Entrambe le donne, rappresentate da Leppard, avrebbe testimoniato di avere ricevuto soldi per avere rapporti con l'ex deputato e altri uomini presenti a diverse feste, i cui ospiti avrebbero consumato abitualmente droghe come l'ecstasy.