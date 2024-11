Tarantinitime.it - Omicidio Leporano, autopsia conferma: “le ha strappato il cuore”

Tarantini Time QuotidianoL’eseguita oggi dal professor Francesco Introna, consulente nominato dal pm Salvatore Colella,il macabro racconto di Salvatore Dettori, in carcere per l’della madre Silvana La Rocca, trovata cadavere la sera del 14 novembre. Dai primi riscontri dell’esame autoptico emerge l’assenza delnel corpo della donna, a riprova della versione fornita dal figlio che ha raccontato agli inquirenti di aver ucciso la madre e di averle poi estratto ila mani nude e di averlo gettato per strada.L'articolo: “le hail” proviene da Tarantini Time Quotidiano.