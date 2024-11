Lapresse.it - Nations League, venerdì a Nyon il sorteggio dei quarti: cosa rischia l’Italia

22 novembre alle 12 con ildidi Luciano Spalletti conoscerà l’avversaria deidi finale della Uefa2024/25. Gli Azzurri, che in virtù della sconfitta di domenica sera con la Francia hanno chiuso al secondo posto il Gruppo 2 della Lega A, se la vedranno con una delle prime classificate degli altri tre gironi: Germania, Spagna o Portogallo. Idi finale, che si disputeranno con gare di andata e ritorno, sono in programma giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025. La Nazionale, in quanto seconda del girone, giocherà la prima partita in casa e il ritorno in trasferta. A giugno 2025 sarà la volta della Final Four, con le semifinali in gara unica che si disputeranno mercoledì 4 e giovedì 5 giugno e le finali per il primo e terzo posto fissate per domenica 8 giugno.