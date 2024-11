Bergamonews.it - Medico di base per senza dimora, Casati: “Primo passo per una legge anche in Lombardia”

All’indomani dall’approvazione definitiva del Parlamento dellache assicura l’assistenza medica alle personenelle Città Metropolitane, il progetto diregionale del Partito Democratico è incardinato in commissione III Sanità dove oggi si sono svolte le audizioni con alcuni rappresentati di enti ed associazioni che si occupano di marginalità grave.Il consigliere regionale bergamasco del Partito Democratico, Davide, afferma: “Nel corso delle audizioni odierne (svolte lunedì 18 novembre, ndr) è emerso con chiarezza quanto sia importante assicurare l’accesso alle cure primarie alle persona: questo progetto diè unnecessario che vorremo fosse condiviso e ragionato assieme alle forze di maggioranza, affinché dal confronto in Commissione esca un testo davvero efficace per dare risposta ai bisogni dei più fragili e nel contempo contenere gli accessi ai pronto soccorso che ad oggi sono l’unica soluzione nel momento di necessità.