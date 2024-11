Gaeta.it - Manifattura veneta: il terzo trimestre del 2024 conferma una fase di stagnazione

Facebook WhatsAppTwitter I recenti dati riguardanti l’attività manifatturiera in Veneto mostrano una continuità preoccupante nell’andamento del settore, in un contesto economico già fragile. L’analisi, fornita da Unioncamere Veneto attraverso il rapporto VenetoCongiuntura, si basa su un campione di oltre 2.300 aziende che impiegano più di 10 lavoratori, rappresentando un totale di circa 90.000 posti di lavoro. Queste informazioni fanno emergere un panorama non favorevole per le imprese del territorio, rivelando la necessità di un’analisi approfondita delle dinamiche in gioco.I risultati della produzione industriale nelNel periodo che va da luglio a settembre, la produzione industriale ha registrato una lieve flessione: il -0,3% su base congiunturale, con una variazione grezza che si attesta intorno al -7,6% e un decremento annuo del -1,9%.