LIVE Nadal-Van de Zandschulp, Spagna-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: al via la Final-eight alle 17

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:32 Vedremo tuttavia se lapagherà la scelta di schierare il Re della terra battuta nel primo singolare, preferendolo a Roberto Bautista. Se gli iberici perdessero il 1° match odierno, ecco che il doppio potrebbe riservare non poche emozioni! Anche per la presenza nel rooster dei Paesi Bassi di Wesley Koolhof, che altresì appenderà la racchetta al chiodo dopo Malaga.16:30 E allora, circa 30? di attesa e poi ci troveremo di fronte un’altra volta Rafael, 14 volte campione del Roland Garros, chissà forse per l’ultima volta in singolare. Il rivale, è già stato sconfitto in due occasioni, in tornei dello Slam su terra ed erba senza perdere un set. Inutile dire come i precedenti contino ben poco in una situazione del genere, ci sentiamo di dire che Botic Van deoggi sia leggermente favorito sulla leggenda di Manacor, e come noi la pensano i bookmakers.