Oasport.it - LIVE Nadal-Van de Zandschulp 4-6, Spagna-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: prima frazione per i Paesi Bassi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Miracolo con la volèe dorsale di. Perfetta, dopo il servizio.15-30 Gratuito di rovescio Van de.0-30 Con il dritto anomalo in pressione ancora l’olandese. Lungo il dritto difensivo di Rafa.0-15 Pazzesco cross di dritto in corsa di Van de.Entrambi i giocatori negli spogliatoi per un toilet break.Van de6-4! Con un serve&volley appena abbozzato chiude il 1° set l’olandese, non risponde di rovescio la leggenda. Laha avuto coraggio, il primo parziale dà però torno a David Ferrer.40-15 Gratuito di rovescio dell’olandese dopo il servizio.40-0vincente Van de.30-0e rovescio!15-0 Pauroso rovescio vincente incrociato di Van dedopo uno scambio lunghissimo.