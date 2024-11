Oasport.it - LIVE Italia-Estonia 5-3, Europei curling femminile in DIRETTA: tris azzurro nel terzo end!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.59: Stone estone a punto dopo 8 tiri del quarto end ma due stone azzurre nella casa18.55. Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quarto end18.51: TRE PUNTI! Le azzurri riscattano immediatamente il brutto end precedente e passano a condurre 5-318.50: Non riesce la bocciata doppia a Tuvike che allontana una sola stone azzurra e allora potenziale gioco da tre punti per le azzurre18.48: Sempre tre le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri ma due sono molto vicine e si prestano alla bocciata doppia18.46: Sono tre adesso le stone azzurre a punto (due con guardia centrale estone) a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri delend18.43: Due stone a punto dopo 8 tiri delend18.39: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del primo end18.