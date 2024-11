Gaeta.it - La condizione di lavoro di Khan Hasan

Facebook WhatsAppTwitter Tragedia a Parma: un giovane bangladese muore investito da un treno al termine del turno diA Parma, la comunità è scossa dalla morte di, un ragazzo di 22 anni originario del Bangladesh, investito da un treno mentre tornava a casa dopo il. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, il giovane era impiegato in una cooperativa che lavora per un magazzino locale e stava rientrando dopo un turno di dieci ore. La notizia ha sconvolto i colleghi e ha portato a una mobilitazione immediata da parte dei lavoratori in segno di protesta e solidarietà.era un lavoratore regolare in un contesto didefinito intenso e gravoso, come sottolineato dal sindacato Adl Cobas. Il sindacato ha evidenziato che spesso i turni superano le dieci ore, arrivando talvolta fino a dodici ore o più, una situazione che mette a rischio la salute e la sicurezza dei dipendenti.