Ilrestodelcarlino.it - La Bologna in nero anni ’70 nel libro del capitano Monaco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La morte di Lorusso e la lunga notte dei carrarmati all’università, la strage dell’Italicus e il sequestro Segafredo, le Brigate Rosse, Prima Linea, Lotta Continua e Ordine, la mafia, le minacce e gli attentati, Alessandra Sandri e l’assassinio del brigadiere Lombardini nella gelida nebbia di Argelato, l’agguato senza scampo alPulicari, il grande giro delle bische clandestine e l’interminabile latitanza della terrorista Marzia Lelli, tornata improvvisamente in scena dentro a una bara in arrivo dal Portogallo, 35dopo il primo passo nel mistero. Cronache di unalontana riportate alla vita in unautobiografico scritto da un personaggio che di quell’epoca fu protagonista apprezzato e temuto: l’alloraNevio, comandante del Nucleo Investigativo dei carabinieri, bersaglio di nemici non sempre nell’ombra, titolare di encomi e riconoscimenti.