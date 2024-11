Calciomercato.it - Juventus, che stoccata dall’ex: “Felice di aver cambiato”

Arriva unaalla: da esubero di mercato a possibile rimpianto per la formazione bianconeraUn messaggio velato – e neanche tanto – alladopo l’inatteso divorzio consumatosi durante l’ultima sessione estiva di calciomercato., cheTiago Djalò (LaPresse) – Calciomercato.itIl calciomercato spesso riserva vere e proprie sorprese. E così, nel giro di qualche mese, un giocatore può ritrovarsi a passare da innesto di mercato a esubero, dopopassato la fase di “oggetto misterioso”. Lo sa bene Tiago Djalò, difensore classe 2000 che nelle scorse ore ha vissuto il suo debutto assoluto con la maglia della Nazionale portoghese dopo la trafila con le selezioni giovanili della nazionale lusitana.Ufficialmente ancora di proprietà della, il giocatore originario della Guinea-Bissau era arrivato a Torino nel corso della passata sessione invernale di calciomercato, ma in sei mesi trascorsi all’ombra della Mole Antonelliana il giocatore nativo di Amadora ha racimolato un solo gettone di presenza, per un totale di appena sedici minuti in campo nel finale della partita dell’ultima gara di campionato contro il Monza.