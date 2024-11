Metropolitanmagazine.it - Il nuovo film di Spielberg amplia il cast: Josh O’Connor si unisce a Emily Blunt

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo aver diretto classici come Incontri ravvicinati del terzo tipo e ET – l’extra-terrestre, il prossimodi Stevenè presumibilmente un altrodi fantascienza basato su una sua idea originale con una sceneggiatura scritta dal suo collaboratore David Koepp, che in precedenza ha scritto Jurassic Park , Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e La guerra dei mondi. Ildelsugli UFO senza titolo di Steveninclude già, Colman Domingo, Colin Firth ed Eve Hewson nel. Ora, secondo The Hollywood Reporter, oltre a loro, si aggiunge una delle star di Challengers:.Universal ha fissato l’uscita delal 15 maggio 2026. Direttamente nel periodo estivo, lasso di tempo che lo stessoha creato con Lo Squalo e I predatori dell’arca perduta.