Grave incidente stradale Scontro tra Ducato e bici 61enne in prognosi riservata

Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unnel Salento. L’ennesimo sinistro si è verificato, nella mattinata di oggi, nel pieno centro abitato di Campi Salentina, esattamente lungo viale Nino di Palma. Loha visto protagonisti un furgone Fiated unacletta. Ad avere la peggio è stato ovviamente l’uomo in sella al mezzo a due ruote. Per cause ancora tutte da chiarire ed in fase di accertamento, i due mezzi sono venuti a contatto violentemente ed il ciclista, undel posto, è andato a sbattere contro il veicolo a quattro ruote. Alla guida del Fiat, invece, si trovava un 36enne, sempre del posto.nel Salento, ciclistaal FazziSul posto delnel Salento sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato, d’urgenza e con codice rosso, il ciclista all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.