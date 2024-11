Thesocialpost.it - Gigi Buffon, non si era mai saputo: la drammatica confessione sulla vita privata

Gianluigi, leggenda del calcio italiano, si è raccontato senza filtri in un’intervista al Corriere della Sera con Aldo Cazzullo. Tra momenti di gloria sportiva e profonde crisi personali, l’ex portiere ha svelato il suo lato più intimo, parlando della battaglia contro la depressione, della passione per la pittura e delle polemiche che lo hanno visto protagonista negli anni.La lotta contro la depressione: “Il vuoto mi ha travolto”Nonostante i successi sul campo,ha vissuto un periodo segnato dall’oscurità interiore. Dopo aver conquistato due scudetti consecutivi con la Juventus “mi si spalancò davanti il vuoto. Dopo l’up, il down. La notte dormivo male, l’ansia mi prendeva appena mi coricavo. In campo sentivo una pressione al petto: pensavo che non sarei riuscito a giocare”.