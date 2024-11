Quifinanza.it - G20 a Rio, Lula lancia l’Alleanza globale, Meloni annuncia invio aiuti a Gaza

Al G20 di Rio de Janeiro, i leader mondiali si trovano ad affrontare un doppio fronte: i missili che volano in Ucraina e il Medio Oriente in fiamme. Due teatri di guerra che, oltre alle vittime, trascinano con sé un’eredità pesante per economie già fragili e in affanno.Secondo Bloomberg, la bozza di dichiarazione finale cerca di addolcire i toni sull’Ucraina, parlando di “iniziative per una pace durevole” e di come le ostilità stiano martoriando sicurezza alimentare ed energetica. Ma a quanto pare, l’Europa non ci sta: alcune delegazioni chiedono a gran voce di riscrivere il testo per includere una condanna più netta di Mosca.Il testo parla di cessate il fuoco eumanitari, ma manca di coraggio per condanne esplicite. Sullo sfondo, il diplomatico russo Serghei Lavrov si limita a osservare, lasciando parlare altri attori della scena mondiale.