Estra Poca qualità e difesa da migliorare

Il campo ha detto che l’ha giocato testa a testa contro la capolista Trento fino ai secondi finali dove alcuni errori hanno indirizzato la partita dalla parte degli avversari. Diciamo che si tratta di una lettura giusta, ma un po’ semplicistica perché in realtà il campo ha detto anche altro. Pistoia almeno per metà gara ha avuto il controllo della situazione e ha messo in difficoltà Trento come forse non gli era mai successo fino ad ora. Poi però quando Ford, Lamb e Cale hanno cambiato ritmo, sono emersi i grossi limiti difensivi dei biancorossi. Zare Markovski a fine gara ha però puntato il dito su altri aspetti a partire dalla stanchezza fino ad arrivare ad un mancanza di talento offensivo per spiegare i minutaggi alti di alcuni giocatori. Sì, proprio così, il tecnico biancorosso ha detto che "Abbiamo un limitato talento offensivo e da questo punto di vista la panchina deve dare un maggiore apporto".