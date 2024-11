Ilfattoquotidiano.it - Ercolano, il lavoro nero è una piaga: il grado estremo della precarietà

“Hanno fatto la fine delle mosche”. Sono le parolemadre di Aurora e Sara, le due gemelle i cui corpi sono stati dilaniati dall’esplosionefabbrica di fuochi d’artificio di, in provincia di Napoli.È la fine che fanno ogni giorno troppi lavoratori e troppe lavoratrici. In Campania dall’inizio dell’anno siamo a 67 lavoratori morti sui posti di, 31 tra Napoli e provincia. Un trend in crescita rispetto ai già pessimi risultati dell’anno precedente.In Italia, nel 2023, secondo le stime dell’Osservatorio di Bologna Morti sul, addirittura 1.467 lavoratori e lavoratrici non hanno fatto ritorno a casa dal. Un numero più alto di quello trasmesso dall’Inail (1.147) perché tiene in conto anche dei dipendenti non assicurati Inail, di quelli irregolari e in