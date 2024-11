Nerdpool.it - Dandadan e i testicoli mancanti di Okarun

è stato il grande successo della nuova onda di anime presente su Netflix che sta arrivando nella stagione autunnale 2024. Ogni episodio è stato sempre più coinvolgente del precedente, riuscendo a bilanciare un tono stravagante con conseguenze molto reali. Perché mentre Momo esono ora intrappolati nella lotta della loro vita contro fantasmi e alieni, tutto è per raggiungere un obiettivo intrinsecamente stravagante per entrambi.è ora nel pieno del suo secondo grande arco narrativo della sua stagione di debutto, e dopo la prima vera vittoria di Momo econtro la Turbo Granny, un nuovo mistero si è scatenato:ha scoperto che i suoisono scomparsi. Quando è stato maledetto dalla Turbo Granny, gli mancavano solo gli organi sessuali, ma ora che la Turbo Granny è stata sconfitta, si scopre che non tutte le sue parti sono tornate a lui.