Oasport.it - Curling, l’Italia batte la Scozia del fenomeno Mouat all’extra-end e si invola in testa alla classifica!

Leggi su Oasport.it

ha firmato un grandissimo colpaccio agli Europei 2024 dimaschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha infatti sconfitto laper 10-7-end, annichilendo i Campioni d’Europa in carica nella rivincita della finale per la medaglia di bronzo degli ultimi Mondiali vinta dagli azzurri. Joel Retornaz ha rischiato tantissimo con il suo penultimo tiro nel supplementare, ma poi con un impeccabile colpo conclusivo ha levato le castagne dal fuoco e così il quartetto tricolore ha potuto festeggiare una vittoria di lusso.ha infilato la quinta affermazione in questa rassegna continentale e si è così issata al comando dellageneralepari con Germania e. Il quartetto tricolore vanta un successo di vantaggio su Svizzera e Svezia, mentre la Norvegia si trova a -2: dopo sei giornate e quando mancano tre partite aal termine del round robin, la lotta per rientrare nelle prime quattro posizioni che garantiscono l’accesso alle semifinali è più serrata che mai.