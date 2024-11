Cronache | Mappatella Gym arriva la palestra gratuita all’aperto alla Rotonda Diaz

Leggi su Ildenaro.it

Il Lido, la popolare spiaggia pubblica presso la, avrà a breve una suaaccessibile a tutti i cittadini.Gym, questo il nome della struttura che, grazie ad un accordo tra l’ente filantropico Fondazione Marinelli-Gaeta ed il Comune di Napoli, sarà instta presso l’arenile pubblico della, una delle spiagge pubbliche più frequentate della costa cittadina sul lungomare Caracciolo, già interessata da interventi a cura del Comune per favorire la fruizione da parte di tutti gli utenti.Con la sigla apposta oggi tra la Fondazione MAGA e l’Amministrazione Comunale, si concretizza il progetto di donare a cittadini e turisti una completa stazione di allenamento, condensata in pochi metri e realizzata per soddisfare le richieste di ogni sportivo, dai principianti agli atleti più esigenti, rendendo al tempo stesso più attrattivo uno spazio pubblico popolare come il Lido