Concorso Agenzia Entrate, Funzionari RU del 12 novembre, rinvio per la Sicilia: pioggia di ricorsi in arrivo?

Non smette di far discutere ilche si é tenuto il 12indetto per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, per l’area deiRisorse Umane per l’delle. La prova scritta avrebbe dovuto tenersi per tutti, come di consueto, nella stessa giornata. In realtà con l’avviso dell’112024, a causa dell’allerta meteo proclamata dalla protezione civile per le avverse condizioni metereologiche che hanno interessato la Regione, per le sedi di Catania e Siracusa la prova scritta dello stesso é stata rinviata al prossimo 4 dicembre, nella medesime sedi e nei medesimi orari comunicati con l’avviso comune a tutte le Regioni il 23 settembre 2024. In cosiderazione di quanto sopra dunque quanti hanno sostenuto la prova nella data indicata, ossia il 12, e precisamente nelle sedi di Caserta, Catanzaro, Chieti, Roma, Sassari e Torino, non potranno visionare nemmeno i loro risultati fino al prossimo 5 dicembre.