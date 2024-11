Lettera43.it - Colpita la base italiana Unifil in Libano, Tajani: «Dovrebbero essere razzi di Hezbollah»

Gli ottoche hanno colpito il quartiere generale del contingente italiano dia Shama, nel Sud del«sarebbero stati lanciati da», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio. Il vicepremier ha poi spiegato ai giornalisti riuniti alla Farnesina: «È inammissibile che si spari contro il contingente. Non hanno alcun diritto di farlo, sono truppe che hanno garantito anche la sicurezza di. Se è stato un errore, imparino a utilizzare meglio le armi. Noi non siamo nemici di nessuno, siamo lì per portare la pace. Tutta la solidarietà ai militari italiani che sono impegnati con, ci auguriamo che questo sia l’ultimo episodio». Intanto il portavoce dell’Idf ha dichiarato all’Ansa che non è stato l’esercito israeliano a colpire le forze di pacenelmeridionale.