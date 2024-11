Liberoquotidiano.it - Ciardi (Acn): "IA fattore fondamentale per competere sulla scena internazionale"

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - “Io non sono una catastrofista, non penso che l'intelligenza artificiale abbia un futuro distopico e che le macchine possano prendere il sopravvento e guidare i destini umani. Anzi credo che l'IA sia una risorsaper”. Lo afferma Nunzia, vicedirettore generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) intervenuta al convegno ‘Trasformazione digitale, dentro l'AI' organizzato dall'Adnkronos. “Oggi l'intelligenza artificiale e' undi competizione strategica: la posizione e la digitalizzazione di un Paese, la sua ricerca tecnologica e quindi l'intelligenza artificiale determina la posizione nel mondo di un Paese - ha sottolineato - Se un Paese vuole assumere un ruolo importante e significativo nella, non può cheper l'intelligenza artificiale”.