Biccy.it - Cesara Buonamici denuncia il fratello Cesare per stalking: “Cosa ha fatto”

Leggi su Biccy.it

Nelle scorse oreè finita su tutte le più importanti testate, non per qualche ha detto al Tg 5 o al Grande, ma per una vicenda legale davvero spiacevole. La nota giornalista di Canale 5 hato suocon l’accusa di, l’uomo è stato rinviato a giudizio dalla giudice del tribunale di Firenze Agnese Di Girolamo e il processo pare che inizierà nell’ottobre dell’anno prossimo.Tuto sarebbe iniziato quattro anni fa, quando i due fratelli avrebbero avuto delle divergenze sulla gestione di una loro proprietà cointestata sulle colline fiorentine. Assistita dall’avvocatessa Elisa Baldocci. l’opinionista del GF hapartire una, contestando alfatti davvero sgradevoli, si parla infatti di soprusi e presunte molestie.