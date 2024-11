Ilfattoquotidiano.it - C’ero quando Stefania Proietti ha deciso di candidarsi. Ora forza! Per l’aria e il futuro umbro

, perpulita, per i cieli sereni e per ilche meritiamo.Il 23 marzo 2023, Quorum Sondaggi chiedeva ai cittadini dell’Umbria cosa avrebbero votato alle elezioni di fine anno. Il 51% dichiarava di voler confermare Donatella Tesei, mentre solo il 46% indicava una persona del centrosinistra + Terzo Polo. Ieri, in piazza Italia a Perugia, cantando Bella Ciao, abbiamo portato in trionfo la neo-presidente, che ha vinto le elezioni con oltre il 51%.Ma come è successo?In Umbria, a un certo punto, dopo le batoste elettorali degli anni scorsi, soprattutto quella di Terni con Bandecchi, Pd, M5S e AVS, insieme ad alcuni civici, hannodi parlare di temi, prima che di nomi. Di proposte, prima di ipotesi di alleanza, e di analisi, prima delle diatribe da teatrino della politica.